На проспекте Энергетиков снесли рынок автозапчастей, просуществовавший более 20 лет

В Петербурге Смольный сровнял с землей авторынок в Красногвардейском районе.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители сообщили о сносе рынка автозапчастей. По данным очевидцев, по адресу проспект Энергетиков, 59 больше не располагаются торговые ряды. Местный рынок находился на данной территории более 20 лет.

Спецтехника вышла на снос торговых рядов днем 1 мая. Зачистка пространства продолжилась второго числа. В настоящее время территория полностью освобождена от каких-либо павильонов и палаток. Напомним, что демонтаж точек начался еще 11 апреля. За ситуацией следили представители Комитета по контролю за имуществом. По информации от ведомства, рынок не имел под собой законного основания для осуществления деятельности.

По сведениям петербуржцев, в ближайшее время на месте разрушенного рынка может появиться объезд дороги на Уманский и Индустриальные проспекты. Застройка пространства не может быть выполнена из-за близкого нахождения линии ЛЭП.

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