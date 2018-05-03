Одеяло убежало,улетела простыня: на КАДе кто-то не довез матрас с подушкой

Аварийную ситуацию на дороге создали постельные принадлежности.

В последний праздничный день, 2 мая, на КАДе внеплановыми участниками дорожного движения стали матрас и подушка, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем на одном из участков кольцевой автодороги. Один из автомобилистов, вероятно, недостаточно хорошо закрепил на крыше своей машины предметы для отдыха. Везли ли постель на дачу или наоборот с дачи – неизвестно. Пользователи социальной сети "Вконтакте" отметили, что такая оплошность могла спровоцировать ДТП. Более того, сверток мог повлечь необратимые последствия для проезжающих мотоциклистов.

Стоит отметить, что на КАДе уже не в первый раз "роняют" посторонние вещи. Так, ранее Piter.tv сообщал, что дороге разбросали несколько сотен куриных окорочков. Также до этого там произошла история с душком: на полосе КАД потеряли биотуалет.