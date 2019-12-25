Цены на нефть растут из-за конфликта на Ближнем Востоке: что будет с бензином в России

В Европе и США это уже отразилось на стоимости топлива.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь отразилось на мировом рынке нефти. За несколько дней стоимость барреля марки Brent поднялась с 72 до 80 долларов. Поводом стало перекрытие Ираном Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья. Судоходные компании вынуждены менять логистику, что увеличивает расходы и подталкивает цены вверх.

В Европе и США это уже отразилось на стоимости топлива. По данным профильных рынков, бензин достиг максимальных значений за последние два года, а рост продолжается на фоне неопределённости вокруг дальнейшего развития конфликта. Даже решение стран ОПЕК+ увеличить добычу не даёт быстрого эффекта: розничные цены традиционно реагируют с задержкой.

Как отметил портал 110km.ru, в России ситуация развивается иначе. Резкого скачка на заправках эксперты не ожидают благодаря механизму демпфера, который сглаживает влияние мировых котировок на внутренний рынок. Рост стоимости нефти скорее повышает доходность экспорта для отечественных компаний, чем напрямую влияет на цену литра бензина внутри страны.

Однако это не означает, что топливо подешевеет. Цены продолжат расти постепенно — под влиянием инфляции, затрат на обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих мощностей и сезонного спроса. Весной увеличивается потребление топлива в аграрном секторе, что традиционно усиливает нагрузку на поставки.

Таким образом, если в Европе автомобилисты уже ощущают последствия геополитики в виде резкого подорожания, то в России изменения будут более плавными. Бензин вряд ли станет дешевле, но и резкого скачка цен из-за ситуации вокруг пролива ожидать не стоит.

Ранее самую низкую цену на бензин зафиксировали в Курганской области.

Фото: Piter.TV