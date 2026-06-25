Стало известно, что портит первое впечатление от незнакомцев по мнению петербуржцев

Визуальный анализ незнакомца начинается с лица и черт (62%), за которыми следуют взгляд (54%) и одежда (49%).

Ювелирный бренд Sokolov провёл исследование, чтобы выяснить, насколько внимательно жители Петербурга оценивают визуальные детали при первой встрече с человеком. Как оказалось, для большинства петербуржцев (62%) первое впечатление может быть обманчивым, и лишь 17% респондентов склонны доверять ему, в то время как 16% считают такие выводы ненадёжными. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Визуальный анализ незнакомца начинается с лица и черт (62%), за которыми следуют взгляд (54%) и одежда (49%). Также в первую десятку объектов внимания входят волосы, фигура, улыбка и зубы. Исследование также выявило главные факторы, способные мгновенно испортить впечатление. Лидируют с огромным отрывом неприятный запах тела и неопрятность – на это указали 76% опрошенных. В список негативных маркеров также вошли мятая или грязная одежда, неухоженные волосы, слишком резкий парфюм, неаккуратная обувь и проблемы с зубами.

С другой стороны, существуют и положительные маркеры, формирующие привлекательный образ. К ним относятся умение стильно сочетать вещи, хорошая посадка одежды по фигуре, общая ухоженность, а также качественная обувь и аксессуары. Примечательно, что почти каждый третий житель города (около 30%) уверен: украшения и аксессуары говорят не столько о достатке человека, сколько о его индивидуальности и чувстве стиля.

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Фото: Magnific (marymarkevich)