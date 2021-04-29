В День города Дрозденко подарил Петербургу три автобуса с Донбасса

Кроме того, Александру Беглову передали сертификат на 20 тыс. саженцев сосны и ели.

В 322-летие Петербурга губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подарил в коллекцию Музея транспорта три автобуса с Донбасса. Об этом глава региона сообщил в своем tg-канале.

Были подарены чешский междугородный автобус "Кароса" 80-х годов, ЛАЗ 1996 года выпуска и "Икарус" – междугородный автобус большого класса выпуска 1970-х годов.

Уверен, что в ближайшие годы между городом и областью будет развиваться не только автобусное сообщение, но также метро и железнодорожные перевозки для удобства жителей. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Кроме того, Александру Беглову передали сертификат на 20 тыс. саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой для озеленения Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти выпускают единую карту "Ленинградская".

Фото: Telegram / Александр Дрозденко