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Что жители Петербурга пообещали себе в 2025 году
Сегодня, 10:58
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Что жители Петербурга пообещали себе в 2025 году

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О переменах в жизни больше говорили женщины.

Жители Петербурга рассказали, что обещают себе в 2025 году. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, стало известно Piter.TV 31 декабря. 

Примерно 31% респондентов хочет уделять больше времени хобби и увлечениям, столько же планируют заняться образованием. А 30% опрошенных считают, что в новом году им необходимо больше времени проводить с близкими. 

Около 28% горожан собираются заняться спортом, наладить личную жизнь и больше отдыхать – 26% и 25% соответственно. По 23% ответивших хотят изменить место жительства, мировоззрение и отношение к людям. Займутся изучением иностранных языков 14% петербуржцев, и столько же откажутся от вредных привычек. 

О переменах в жизни больше говорили женщины, активную позицию имеют более молодые респонденты до 35 лет. 

Ранее петербуржцы рассказали о своих успехах и неудачах на работе в уходящем году. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: новый год, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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