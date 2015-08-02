Что жители Петербурга пообещали себе в 2025 году

О переменах в жизни больше говорили женщины.

Жители Петербурга рассказали, что обещают себе в 2025 году. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, стало известно Piter.TV 31 декабря.

Примерно 31% респондентов хочет уделять больше времени хобби и увлечениям, столько же планируют заняться образованием. А 30% опрошенных считают, что в новом году им необходимо больше времени проводить с близкими.

Около 28% горожан собираются заняться спортом, наладить личную жизнь и больше отдыхать – 26% и 25% соответственно. По 23% ответивших хотят изменить место жительства, мировоззрение и отношение к людям. Займутся изучением иностранных языков 14% петербуржцев, и столько же откажутся от вредных привычек.

О переменах в жизни больше говорили женщины, активную позицию имеют более молодые респонденты до 35 лет.

Ранее петербуржцы рассказали о своих успехах и неудачах на работе в уходящем году.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)