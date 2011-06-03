Аналитики узнали, что мотивирует петербуржцев к карьерному росту

Примерно четверть респондентов (27%) планируют поменять или повысить свою должность в ближайшие 1-2 года.

Жители Петербурга и Ленинградской области мотивированы развивать свою профессию по ряду причин. Главными стимулами служат стремление к повышению заработной платы (28%), желанию достичь большего социального статуса и уважения (21%), интереса к решению новых профессиональных задач (17%), влиянию успешных примеров в социальных медиа и боязни остаться безработными в будущем (по 14%). При этом 18% опрошенных не ощущают потребности в развитии карьеры. Эти выводы были сделаны на основе исследования карьерных устремлений, проведенного онлайн-кампусом Высшей школы экономики, информирует "Петербургский дневник".

Примерно четверть респондентов (27%) планируют поменять или повысить свою должность в ближайшие 1-2 года. Одновременно 36% удовлетворены текущим профессиональным положением, а 37% вообще не задумываются о карьерном росте. Основной приоритет для большинства (35%) — стабильность на рабочем месте; 15% нацелены на освоение новой специализации, а 14% надеются на продвижение на нынешнем месте работы. Остальные 9% затруднились определиться с будущими действиями, а 13% выразили желание найти новую, лучше оплачиваемую работу.

Главными препятствиями на пути карьерного продвижения респонденты назвали страх перемен (26%), чувство личной неуверенности и синдром самозванца (21%), недостаточность компетенций и навыков (16%), а также нехватку времени для их приобретения (18%). Лишь 13% считают, что уже добились успехов в профессиональной сфере.

Участники исследования поделились методами, которыми они пытаются продвигаться вперед: ищут новые рабочие задачи (24%), принимают активное участие в межфункциональных проектах (21%), берутся за дополнительную работу (20%), налаживают контакты с полезными коллегами (19%), а 14% полагают, что само по себе усердие в работе гарантирует успех.

Некоторые респонденты признались, что готовы пойти на компромиссы ради собственного карьерного роста: 27% готовы сократить личное время и досуг, 20% согласны работать сверхурочно, 17% — вкладываться финансово в собственное образование. Другие, по 18%, готовы временно согласиться на меньшую зарплату ради опыта, а по 16% согласны дольше задерживаться на работе или начинать заново в более перспективной области.

Большинство (85%) высказали готовность совершенствоваться профессионально, а более половины (57%) согласились бы на учебу в университете дистанционно, если работодатель возьмет на себя оплату при условии обязательной отработки полученных знаний в течение двух лет. Треть готова пойти на такие условия только при увеличении зарплаты не менее чем на 40%, а четверть одобрила бы подобное предложение независимо от финансовых условий.

Исследование показало, что специалисты из таких отраслей, как аналитика, психология, программирование и менеджмент, чаще остальных заинтересованы в изменении своего должностного статуса или размера зарплаты в ближайшем будущем и открыты к дополнительному образованию.

Фото: Piter.TV