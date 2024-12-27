Эксперты назвали среднюю зарплату рекламщиков в Петербурге

В течение первых девяти месяцев 2025 года российские работодатели опубликовали 259 тыс. объявлений о вакансиях в рекламной отрасли.

Согласно данным hh.ru, в течение первых девяти месяцев 2025 года российские работодатели опубликовали 259 тыс. объявлений о вакансиях в рекламной отрасли. Из них каждая восьмая позиция была открыта именно в Петербурге, что составило 12%, или 30,1 тыс. предложений.

При этом почти половина всех открытых позиций пришлась на московский регион — 45% или 115,4 тыс. вакансий. Петербург расположился на втором месте рейтинга, предложив 12% рабочих мест — 30,1 тыс. позиций. Третье место занял Краснодарский край с показателем 3% или 8,6 тыс. вакансий.

Средняя зарплата в рассматриваемом периоде составила 82,5 тыс. рублей, увеличившись за год на 11%. Наибольшие зарплаты специалистам творческой сферы предложили работодатели Чукотского автономного округа — 110 тыс. рублей, Москвы — 106,9 тыс. рублей, Магаданской области — 100 тыс. рублей, Московской области — 91,5 тыс. рублей и Петербурга — 91 тыс. рублей (рост за год составил 14%).

Фото: Piter.TV