Петербургский КГИОП прокомментировал снос бань на Малом Сампсониевском проспекте

Ведомство обратилось в полицию.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга прокомментировали снос бань братьев Егоровых.

В результате проверки информации о возможном демонтаже объекта на Малом Сампсониевском проспекте, 5, установлено, что в настоящее время осуществляется разборка советской пристройки – котельной.

Поскольку данные работы не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны, КГИОП направил в полицию обращение о пресечении противоправных действий, а также предостережение о недопущении нарушения обязательных требований законодательства. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Трехэтажное здание в "кирпичном" стиле построено в 1903 году по проекту гражданского инженера А. А. Максимова. Комплекс включает лицевой корпус, четырехэтажный продольный дворовый флигель и котельную с дымовой трубой.

Здание историческое, однако не является объектом культурного наследия, с 2007 года не используется. В рамках капитального ремонта его приспособят под размещение школы на 175 мест.

Демонтаж исторических зданий и капитальных стен не предусмотрен.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга