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Петербургский КГИОП прокомментировал снос бань на Малом Сампсониевском проспекте
Сегодня, 14:32
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Петербургский КГИОП прокомментировал снос бань на Малом Сампсониевском проспекте

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Ведомство обратилось в полицию.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга прокомментировали снос бань братьев Егоровых

В результате проверки информации о возможном демонтаже объекта на Малом Сампсониевском проспекте, 5, установлено, что в настоящее время осуществляется разборка советской пристройки – котельной. 

Поскольку данные работы не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны, КГИОП направил в полицию обращение о пресечении противоправных действий, а также предостережение о недопущении нарушения обязательных требований законодательства. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

Трехэтажное здание в "кирпичном" стиле построено в 1903 году по проекту гражданского инженера А. А. Максимова. Комплекс включает лицевой корпус, четырехэтажный продольный дворовый флигель и котельную с дымовой трубой. 

Здание историческое, однако не является объектом культурного наследия, с 2007 года не используется. В рамках капитального ремонта его приспособят под размещение школы на 175 мест. 

Демонтаж исторических зданий и капитальных стен не предусмотрен. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, малый сампсониевский проспект, снос бань
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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