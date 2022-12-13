Петербуржцам рассказали, что делать если укусила змея

Ни в коем случае нельзя отсасывать яд.

Главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи, доктор медицинских наук Алексей Лодягин рассказал, как действовать при укусе змеи. Отмечается, что за сезон в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе поступает более десяти пострадавших от укусов змей, чаще всего от гадюк.

После укуса змеи нужно сразу вызвать скорую и как можно меньше двигаться. В это время пить воду, чтобы выводить яд из организма, при склонности к аллергии стоит принять антигистаминные препараты. Категорически нельзя накладывать жгут и отсасывать яд из ранки. Если есть повреждения слизистой полости рта, то яд попадёт в кровь.

После укуса змеи развивается сильный отёк в месте укуса, может быть тошнота или рвота, но температура тела обычно поднимается не выше 37,5 градуса.

Фото: ГБУ СПБ НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе