Павел Глазков напомнил, что гадюки не агрессивны и при встрече с человеком пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть.

В Ленинградской области окончательно проснулись гадюки. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Я проверил свое любимое "гадючье" место на побережье Ладоги, в Государственном природном заказнике "Коккоревский" (Всеволожский район Ленинградской области). <…> На маленьком участке мне удалось встретить 8 змей. Павел Глазков, биолог

Павел Глазков напомнил, что гадюки не агрессивны и при встрече с человеком пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Случаи укусов происходят, чаще всего, по вине самого человека. К примеру, змея пытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились.

По статистике в России до 90% укушенных гадюками – мужчины. Делайте выводы сами. Павел Глазков, биолог

В Ленинградской области гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а в Петербурге она занесена в Красную книгу.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков