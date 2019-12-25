На двух линиях петербургского метро произошел сбой

Сегодня, 15 декабря, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
На участке от станции "Чкаловская" до станции "Садовая" поезда курсировали с увеличенным интервалом. Технический сбой устранили за несколько минут. На данный момент движение по пятой линии метро осуществляется в обычном режиме.
Кроме того, сбой произошел на оранжевой ветке петербургского метрополитена. О неполадках сообщили в 9:40.
На участке Линии 4 от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-2" поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам.
Пресс-служба метро Петербурга
Неполадки быстро устранили. Причина случившегося не названа.
Ранее на Piter.tv: оба вестибюля станции метро "Зенит" будут открыты до конца января.
Фото: Piter.tv
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