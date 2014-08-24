Оба вестибюля станции метро "Зенит" будут открыты до конца января

Решение было принято в связи большим числом желающих попасть на каток пространства "Флагшток".

В 15 декабря 2023 года до 31 января 2024 года для пассажиров петербургской подземки будут доступны оба вестибюля станции метро "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба метрополитена, отметив, что решение было принято в связи большим числом желающих попасть на каток пространства "Флагшток".

В данный момент на станции работает только вестибюль № 2 (выход к Южной дороге, ближайший выход к "Газпром Арене"). Через два дня откроется и первый вестибюль.

Напомним, что на каток "У флагштока" можно попасть бесплатно со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30. Ограниченное количество бесплатных сеансов есть и в выходные дни.

Ранее мы сообщили о том, что на Кожевенной линии в Петербурге заработал арт-каток.

Фото: Piter.TV