На Кожевенной линии в Петербурге заработал арт-каток

Арт-каток "Брусницына" занимает площадь 1000 "квадратов".

На территории культурного пространства "Брусницын" в Петербурге открылся арт-каток. Об этом сообщили в tg-канале квартала.

На лед для катаний по адресу Кожевенная линия, 30, сегодня, 10 декабря, с 14:00 до 15:00 вместе с посетителями выйдет Рождественский ангел, который будет дарить открытки. В пресс-службе пространства отметили, что с помощью акции "добавится еще немного предновогоднего волшебства".

Арт-каток "Брусницына" занимает площадь 1000 "квадратов". На лед можно прийти как со своими коньками, так и взять их в аренду.

Культурное пространство уже подготовили к предстоящим зимним праздникам. В частности, установлены елка и домик Деда Мороза, обустроена зона для фотографий, размещен фудкорт с горячей едой и согревающими напитками.

Ранее мы рассказывали о других катках Северной столицы. Поднять новогоднее настроение смогут и ярмарки.

Фото: Telegram / БРУСНИЦЫН культурный квартал