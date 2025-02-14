Петербургские парки и скверы чистят от снега

Уборка проводится в Колпино, Красном Селе, а также в Невском и Петродворцовом районах города.

Перед выходными все силы садово-парковых служб направлены на расчистку выпавшего снега, сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Комитета по благоустройству.

Основные пешеходные маршруты расчищаются с использованием тракторов, а труднодоступные и узкие зоны – рабочими вручную. Дополнительно производится очистка садовых скамеек и детского игрового оборудования.

Уборка проводится в Колпино, Красном Селе, а также в Невском и Петродворцовом районах города.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дворы благоустроят за 1,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Комитет по благоустройству