Число "зайцев" начали объявлять в салонах петербургских автобусов

На одной из остановок по маршруту корреспондента прозвучало: "Обращаем ваше внимание, проезд не оплатили семь пассажиров".

В нескольких автобусах Петербурга голосовой информатор теперь сообщает количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом сообщил корреспондент 78.ru.

На каждой остановке информатор анонсирует точное число безбилетников в салоне.

На одной из остановок по маршруту корреспондента прозвучало: "Обращаем ваше внимание, проезд не оплатили семь пассажиров". Через ещё одну остановку информатор объявил, что безбилетников осталось трое.

Ранее мы сообщили о том, что лазурный автобус задымился на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)