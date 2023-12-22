Лазурный автобус задымился на Ленинском проспекте

Автобус затормозил возле остановки.

Во вторник, 9 апреля, дымящийся лазурный автобус №239 был замечен очевидцами на Ленинском проспекте. По данным очевидцев в соцсетях, пассажиров вывели из салона.

Автобус затормозил возле остановки. Водитель использовал огнетушитель: предположительно, задымление случилось из-за застрявшей колодки на заднем левом колесе.

По предварительным данным, возгорания не произошло, пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что на Колпинском шоссе вспыхнул лазурный автобус.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург