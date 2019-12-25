За год аналитики зафиксировали закрытие 6% ювелирных магазинов в Петербурге

Несмотря на сокращение числа точек, специалисты не склонны называть это кризисом, характеризуя ситуацию как "наведение порядка на рынке".

За последний год в Петербурге прекратили работу около 6% ювелирных салонов, и сегодня в городе насчитывается порядка 900 торговых точек. Таковы данные аналитического исследования, на которое ссылается "Деловой Петербург".

Эксперты отмечают, что это часть общероссийского тренда на сокращение ювелирной розницы. Наиболее уязвимыми оказались магазины, расположенные в торговых центрах и на окраинах. Среди ключевых причин спада аналитики называют: уход иностранных брендов из-за санкций и нарушения логистических цепочек, резкое подорожание золота и драгоценных камней и активный переход покупателей в онлайн-сегмент.

Несмотря на сокращение числа точек, специалисты не склонны называть это кризисом, характеризуя ситуацию как "наведение порядка на рынке". В то время как малый бизнес сталкивается с трудностями из-за строгого госконтроля, крупные российские сети чувствуют себя уверенно. Они проводят оптимизацию, закрывая менее прибыльные салоны и перемещая свои флагманские магазины в самые оживлённые и престижные локации города, такие как Большой проспект Петроградской стороны.

По прогнозам экспертов, в будущем рынок сформируют в основном крупные и сильные федеральные игроки.

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Фото: Magnific