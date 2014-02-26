В Петербурге прекратился рост заболеваемости корью

Последний подтвержденный случай кори был зафиксирован в августе.

Новые случаи заболевания корью в Петербурге не регистрируются уже полтора месяца, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Она подчеркнула, что последний подтвержденный случай кори был зафиксирован в августе. Это свидетельствует о том, что усилия управления Роспотребнадзора по борьбе с инфекцией дали результаты.

Катаева напомнила, что в 2023 году управление начало активно работать над предотвращением распространения кори, которое наблюдалось в городе. Она призвала жителей города продолжать вакцинироваться от этой инфекции.