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В Петербурге прекратился рост заболеваемости корью
Сегодня, 8:43
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В Петербурге прекратился рост заболеваемости корью

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Последний подтвержденный случай кори был зафиксирован в августе.

Новые случаи заболевания корью в Петербурге не регистрируются уже полтора месяца, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Она подчеркнула, что последний подтвержденный случай кори был зафиксирован в августе. Это свидетельствует о том, что усилия управления Роспотребнадзора по борьбе с инфекцией дали результаты.

Катаева напомнила, что в 2023 году управление начало активно работать над предотвращением распространения кори, которое наблюдалось в городе. Она призвала жителей города продолжать вакцинироваться от этой инфекции.

Ранее мы сообщили о том, чтопочти 2 млн петербуржцев привито против гриппа.

Фото: Piter.TV

Теги: медицина, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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