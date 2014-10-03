Число вызовов скорой помощи в Ленобласти возросло на 6% за неделю

Особенностью стало повышение количества вызовов на дорожно-транспортные происшествия на 11%, а также на 13% увеличилось число обращений по вопросам детских болезней.

Пресс-служба Ленинградской области проинформировала о росте числа вызовов скорой помощи за минувшую неделю. Увеличение составило 6%. Особенностью стало повышение количества вызовов на дорожно-транспортные происшествия на 11%, а также на 13% увеличилось число обращений по вопросам детских болезней.

Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", экстренные службы неоднократно приезжали к пациентам с проблемами сердечно-сосудистой системы, общее количество таких вызовов достигло 2379. Всем пациентам была оперативно предоставлена медицинская помощь.

В сообщении особо отмечено, что, несмотря на напряжённую обстановку, работа медиков сопровождается приятными эпизодами. Врачи нередко сталкиваются с поддержкой в лице домашних питомцев, которые сопровождают врачей, сидят рядом с медицинскими наборами и заинтересованно наблюдают за действиями фельдшеров. К сообщению прилагаются фотографии, демонстрирующие взаимодействие медицинских работников и кошачьих помощников.

Ранее мы сообщили о том, что инвесторы в Ленобласти получат субсидии на восстановление региональных памятников.

Фото: Правительство Ленобласти