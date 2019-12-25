Инвесторы в Ленобласти получат субсидии на восстановление региональных памятников

Эксперты утверждают, что затраты на технологическое подключение могут достигать 15-20% от стоимости самого объекта недвижимости.

Ленинградская область рассматривает вариант предоставления дополнительных льгот инвесторам, восстанавливающим архитектурные памятники. Об этом сообщил вице-губернатор региона, глава комитета по охране объектов культурного наследия Владимир Цой, комментируя встречу с представителями бизнес-сообщества, пишет издание "Деловой Петербург".

По его словам, одним из направлений поддержки станет компенсация затрат на присоединение к инженерным коммуникациям, что является значимой статьей расходов в рамках реставрационного проекта.

Владимир Цой привел пример из деревни Извара, где расходы на увеличение электрической мощности на 150 кВт достигают примерно 36 миллионов рублей.

Эксперты утверждают, что затраты на технологическое подключение могут достигать 15-20% от стоимости самого объекта недвижимости. Когда ближайшая трансформаторная станция перегружена, инвестор вынужден вкладываться в создание нового энергообъекта либо модернизацию действующего, подчеркнул представитель группы компаний "ЭнергоСтройПроект" Никита Желтяков.

Предложенная мера, по оценкам специалистов, способна повысить привлекательность инвестиционных проектов по реставрации и ускорит процесс возрождения исторического наследия региона.

Фото: Правительство Ленобласти