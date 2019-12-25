Число резюме молодых соискателей в Петербурге выросло почти на 50%

Наиболее высокий темп прироста демонстрируют резюме на позицию менеджеров по работе с клиентами: количество заявок возросло вдвое, а ожидаемые зарплаты достигли средней отметки в 50 тысяч рублей.

Платформа "Авито Работа" отметила резкий всплеск активности молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на рынке труда Петербурга. Количество размещенных резюме студентами и выпускниками в первом квартале 2025 года выросло на 48% по сравнению с показателями прошлого года.

Рост популярности трудовой деятельности среди молодёжи аналитики связывают с увеличением заинтересованности в поиске работы, включая временное трудоустройство в летние месяцы. Средняя ожидаемая зарплата молодых соискателей при неполной занятости достигла 50 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокий темп прироста демонстрируют резюме на позицию менеджеров по работе с клиентами: количество заявок возросло вдвое, а ожидаемые зарплаты достигли средней отметки в 50 тысяч рублей. Такой тренд показывает стремление молодых специалистов не ограничиваться простыми видами заработка, предпочитая выбирать высококвалифицированную и хорошо оплачиваемую занятость.

Еще одним направлением повышенного внимания стала профессия логистика: рост резюме составил 83%, а средние запросы по зарплате — 70 тысяч рублей в месяц. Востребованность данной должности обусловлена удобством гибкого рабочего графика, позволяющего совмещать учебу и карьеру.

Замыкают список лидирующих специальностей мерчендайзер (рост резюме на 81%, средний размер ожиданий по оплате — 45 тысяч рублей) и сварщик (увеличение резюме на 77%, при заявленных доходах на уровне 100 тысяч рублей).

Ранее мы сообщили о том, что за месяц спрос на работников в сфере общепита в Петербурге вырос на 9%.

Фото: unsplash (Brooke Cagle)