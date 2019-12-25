С начала реформы ЖКХ число работников ручного труда в Петербурге выросло на треть

Оценка эффективности работы коммунальных служб пока преждевременна, хотя отдельные позитивные изменения уже наблюдаются.

Численность персонала, занятого физическим трудом в районах Петербурга, увеличилась на одну треть с момента старта реформирования жилищно-коммунального хозяйства, при этом укомплектованность штата механизаторов, занятых очисткой внутридворовых пространств, достигла почти 90%. Эту информацию озвучил губернатор города Александр Беглов в своем обращении на канале "78".

По мнению главы города, оценка эффективности работы коммунальных служб пока преждевременна, хотя отдельные позитивные изменения уже наблюдаются. Например, заметно уменьшилось количество обращений жителей с жалобами на качество очистки внутриквартальных территорий.

Градоначальник обратил внимание на высокий спрос на рабочие места операторов компактных тракторов. Теперь средняя заработная плата механизатора в районе с начала года составляет более 100 тысяч рублей ежемесячно при условии односменной работы. Большинство машин для дворовой уборки передано под непосредственный контроль районных властей.

Этот шаг позволил нам оперативно реагировать на любые обстоятельства и эффективно перераспределять технику между территориями. Количество специализированной техники резко выросло, отметил Беглов. Например, в Петроградском районе до введения изменений имелось всего 16 единиц подобной техники, находившихся в собственности управляющих организаций. Теперь же их число увеличено до 56 единиц, специально предназначенных для уборки межквартальных пространств, подчеркнул губернатор.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские улицы убирают дворники из Индии.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко