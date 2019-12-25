Петербургские улицы убирают дворники из Индии

Сейчас в Северной столице трудятся 17 индийских работников, принятых на работу АО "Коломяжское".

Началась работа по уборке городских улиц Петербурга гражданами Индии, заявил глава СПб ГАУ "Центр трудовых ресурсов" Алексей Чистяков.

Сейчас в Северной столице трудятся 17 индийских работников, принятых на работу АО "Коломяжское". Как уточнил Чистяков, специалисты были отобраны специально ещё в Индии перед приездом в Россию. Индийские сотрудники приехали в город осенью прошлого года и провели несколько месяцев на стажировке, изучая основы русского языка и специфику городской уборки. Поскольку в Индии принято левостороннее дорожное движение, они также получили дополнительное образование по правилам дорожного движения России.

Свою деятельность в качестве новых сотрудников коммунального хозяйства они начали осуществлять с начала ноября текущего года.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко