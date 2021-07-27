Места массовых гуляний в Петербурге приводят в порядок перед предновогодними выходными

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, рабочие продолжают уборку уличных территорий круглосуточно.

Перед напряженными праздничными днями муниципальные службы Санкт-Петербурга приступили к активному проведению благоустроительных мероприятий. Основное внимание уделено территориям, популярным среди горожан и гостей города — зеленым зонам отдыха, прогулочным пространствам и крупным дорогам.

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, рабочие продолжают уборку уличных территорий круглосуточно. Первостепенная задача заключается в удалении мусора с дорожек и автомагистралей, поддержании чистоты парковочной полосы и регулярной чистке мусорных контейнеров.

Город готовится принять высокопоставленных гостей: в ближайшее воскресенье состоится встреча руководителей государств Содружества Независимых Государств. В связи с этим особое внимание уделено уборке въезда в город, ключевых туристических точек и основных маршрутов перемещения делегаций.

При этом городская администрация гарантирует, что привычный график уборки на периферийных улицах и небольших переулках останется прежним. Никакие районы не останутся без обслуживания специалистами коммунальных служб.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко