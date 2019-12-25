Число пострадавших от укусов клещей в Петербурге снизилось

Число снизилось на 16%.

В среду, 30 сентября, в ходе пресс-конференции ТАСС специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Юлия Урека рассказала, что количество пострадавших от укусов клещей уменьшилось на 16%.

Больше всего случаев укусов зафиксировали в Курортном, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском и Красносельском районах. Кроме того на 24% меньше случаев клещевого энцефалита в сравнение с прошлым годом – 32 случая. Врачи зафиксировали 116 случаев клещевого боррелиоза, это в два раза меньше, чем в прошлом году.

Вакцинация от клещевого энцефалита продолжается.

Ранее мы писали, что в России обнаружен новый вид клеща.

Фото: pixabay, Роспотребнадзор