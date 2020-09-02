«Будь Здоров» начала развитие собственной франчайзинговой сети клиник в Санкт-Петербурге

Современный многопрофильный медицинский центр для взрослых пациентов, созданный в полном соответствии со стандартами качества и безопасности федеральной сети «Будь Здоров», открылся на 26-я линии Васильевского острова в пешей доступности от станций метро «Горный институт» и «Василеостровская».

Мы с радостью сегодня анонсировали официальное открытие второй клиники сети клиник "Будь здоров" в Санкт-Петербурге. Это событие мы ждали аж 17 лет. 17 лет клинике на Лиговском, и сегодняшнее открытие показывает, что мы становимся ближе, наших врачей становится больше, и медицина доступная каждому высокотехнологичная, высокосервисная приходит в центральные районы Санкт-Петербурга. Этому мы несказанно рады и надеемся, что мы продолжим наше развитие в Санкт-Петербурге, и будем все ближе и ближе к нашим пациентам-петербуржцам.

рассказал Родион Ступин, генеральный директор сети клиник "Будь Здоров".

В клинике общей площадью 630 кв. метров доступен максимально широкий спектр профессиональной медицинской помощи по более чем 20 востребованным направлениям: терапии, неврологии, стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии, дерматологии, косметологии, гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, функциональной, инструментальной и лабораторной диагностики, а также современные возможности реабилитации и физиотерапии. Отдельный акцент сделан на малой амбулаторной хирургии — малотравматичных методиках лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после вмешательств.

Открыть клинику – это как сложить сложный пазл, где много разных элементов. И когда, с одной стороны, есть большой клинический опыт, хорошая диагностика, реабилитация и лечение, а с другой стороны, есть известный и сильный бренд на рынке медицины, то, соединив это все, получается такая интересная история, яркий продукт, которым, собственно, является наша клиника. И "Будь здоров" для нас – это не просто вывеска, это для нас люди, стандарты, это репутация. И главная ценность – это забота о здоровье пациента. Поэтому мы очень рады присоединиться к сильной и дружной команде "Будь здоров".

прокомментировала Ольга Тихонова, главный врач клиники "Будь Здоров" на Большом пр. В.О 26-я линия.

Клиника на Васильевском включена в единую систему маршрутизации сети, включая доступ к централизованным закупкам оборудования и расходных материалов, подключение к единому круглосуточному колл-центру, обучение персонала, а также использование широких возможностей собственной клинико-диагностической лаборатории "Будь Здоров", клиники "Будь Здоров" на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге и других клиник сети в Москве.

Все наши клиники объединяет одно — это контроль качества оказания медицинской помощи и сервиса. Клиника на Лиговском проспекте аккредитована в системе менеджмента качества. Эта система обеспечивает комфорт врача и комфорт пациента. Огромное количество цифровых продуктов, которые мы запускаем. Мы каждый день становимся лучше, мы экономим, я не побоюсь назвать это слово, время врача, чтобы он не тратил его на написание протокола и больше посвятил своего времени на прием на общение с пациентом.

отметила Наталья Втюрина, региональный директор сети клиник "Будь Здоров".

Франчайзинговая программа "Будь Здоров" была запущена в 2025 году, в преддверии 20-летнего юбилея компании. На сегодняшний день в рамках франшизы уже работают четыре клиники в Москве. Открытие первой точки в Петербурге стало знаковым событием для компании — выходом проекта на федеральный уровень. Пациенты же получили новые возможности для диагностики и лечения, ведь теперь высокотехнологичная медицина стала еще ближе.