Петербурженка напала на соседку по коммунальной квартире после замечания о шуме

Несовершеннолетняя в сопровождении матери обратилась за медицинской помощью.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга задержали женщину, ударившую девочку. Инцидент произошел в коммунальной квартире на проспекте Ударников 22 октября.

Поздно вечером 34-летняя горожанка вместе со своими знакомыми распивала алкоголь на общей кухне. Им сделала замечание 17-летняя соседка, которая не могла уснуть. В ответ злоумышленница толкнула девушку, та упала и ударилась головой о стену. После агрессивная нарушительница продолжала бить по запертой двери. Пострадавшая обратилась в полицию, и на место приехали сотрудники вневедомственной охраны.

Напавшую доставили в 26-й отдел, несовершеннолетней потребовалась помощь врачей.

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти