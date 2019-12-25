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Петербурженка напала на соседку по коммунальной квартире после замечания о шуме
Сегодня, 15:45
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Петербурженка напала на соседку по коммунальной квартире после замечания о шуме

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Несовершеннолетняя в сопровождении матери обратилась за медицинской помощью.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга задержали женщину, ударившую девочку. Инцидент произошел в коммунальной квартире на проспекте Ударников 22 октября. 

Поздно вечером 34-летняя горожанка вместе со своими знакомыми распивала алкоголь на общей кухне. Им сделала замечание 17-летняя соседка, которая не могла уснуть. В ответ злоумышленница толкнула девушку, та упала и ударилась головой о стену. После агрессивная нарушительница продолжала бить по запертой двери. Пострадавшая обратилась в полицию, и на место приехали сотрудники вневедомственной охраны. 

Напавшую доставили в 26-й отдел, несовершеннолетней потребовалась помощь врачей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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