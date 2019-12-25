Ежегодно троллейбусами в Петербурге пользуются около 380 тыс. пассажиров

Сейчас в городе функционирует 48 регулярных маршрутов, на которые выходят 834 троллейбуса, включая 326 единиц с удлинённым автономным пробегом.

Каждый день троллейбусы Петербурга перевозят около 380 тысяч горожан, поддерживая репутацию города как лидера в развитии данного вида транспорта на общероссийском уровне. По информации пресс-службы Комитета по транспорту, особую гордость представляет собой развитая сеть маршрутов для троллейбусов с расширенным автономным ходом (ТУАХ), крупнейший в России парк таких транспортных средств. Данные машины оснащены возможностью преодоления больших расстояний вне зависимости от наличия электросетей.

Сейчас в городе функционирует 48 регулярных маршрутов, на которые выходят 834 троллейбуса, включая 326 единиц с удлинённым автономным пробегом. Специально для них созданы 17 уникальных маршрутов, позволяющих передвигаться без подключения к контактной линии электропередач.

Начало регулярному движению троллейбусов в Ленинграде было положено 21 октября 1936 года, ровно 89 лет назад. Тогда этот транспорт отличался высоким комфортом для пассажиров: салон оснащён системой обогрева, мягкими сидениями и декоративными шторками на окнах. Высокая степень комфорта отражалась и в тарифах: поездка обходилась пассажирам в 20 копеек, что превышало цену проезда в трамваях.

Ленинград стал четвёртым городом Советского Союза, запустившим обслуживание троллейбусами. Первой моделью была марка ЯТБ-1, эксплуатация которых приостановилась зимой 1941 года из-за энергетического кризиса и сильных снегопадов. Возобновлено движение было только в мае 1944 года.

Послевоенную эпоху ознаменовало появление троллейбусов МТБ-82, прозванных народом "синим троллейбусом". Затем последовали более вместительные модели ЗиУ-5, впервые представленные в 1959 году, и ставшие самой массовой серией в мире — ЗиУ-9, вышедшие в 1972-м.

Современные маршруты охватывают территорию длиной 612,5 километра, при этом общая протяжённость контактной сети достигает внушительного значения в 1356 километров.

Транспортная отрасль входит в десятку важнейших направлений развития Петербурга, установленных распоряжением губернатора. Заместитель главы города Кирилл Поляков подчёркивал важность внедрения экологически чистого и комфортного транспорта. В прошлом году городу поступили свыше 90 новейших троллейбусов марок "Авангард" и "Синара", а также 60 современных вагона для трамваев. Автопарки компании "Пассажиравтотранс" пополнились 47 единицами техники, включая 17 электробусов "Сириус" и 30 больших автобусов марки "ЛиАЗ".

Ранее мы сообщили о том, что общественным транспортом Петербурга с начала года воспользовались почти 1,3 млрд раз.

Фото: Piter.TV