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В прошлом году число операций по пересадке органов в НИИ им. Джанелидзе выросло вдвое
Сегодня, 9:15
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В прошлом году число операций по пересадке органов в НИИ им. Джанелидзе выросло вдвое

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Каждая из этих работ связана с пациентами и исследованием лекарственных препаратов.

НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге сообщил о двукратном увеличении количества операций по пересадке органов в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Такое заявление сделал директор института Вадим Мануковский, передает "Интерфакс".

Институт начал выполнять существенно большее количество научно-исследовательских проектов. Пять-семь лет назад ежегодно осуществлялось около пяти таких исследований, теперь же их число возросло до 30.

Каждая из этих работ связана с пациентами и исследованием лекарственных препаратов. Сегодня в НИИ работают 160 научных сотрудников различного уровня, включая 50 докторов наук и более 100 кандидатов наук.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снизилась инфекционная заболеваемость среди детей.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: нии им джанелидзе, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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