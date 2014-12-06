Специалисты подвели итоги борьбы с коронавирусом в Петербурге в феврале

К концу месяца число новых случаев за сутки стало снижаться не так активно.

В феврале 2021 количество госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями снизилось на 46,5% по сравнению с январем. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного координационного совета по противодействию распространения коронавируса в Петербурге.

Тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться во второй половине февраля. В связи с этим решающее значение имеет вакцинация населения. После проведения 350 тыс. прививок от коронавируса, по официальным данным, не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая реакции на вакцину или каких-либо осложнений после прививки. Отметим, что у корреспондента Piter.TV температура тела повышалась до 40 градусов после второго компонента вакцины.

Если сравнивать февраль с январем, то количество больных, обратившихся за помощью медиков, снизилось на 40%. Также на 13% стало меньше выздоровевших и на 46% меньше пациентов под амбулаторным наблюдением. Количество смертей от коронавируса упало на 26,5% и составило в феврале 1341.

Фото: Piter.TV