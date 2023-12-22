Число гибридных вакансий в Петербурге возросло в пять раз

Согласно данным за прошлый год, самые высокие зарплаты в России получали сотрудники в сфере управления многопрофильными активами.

Количество предложений гибридных вакансий в Петербурге увеличилось в пять раз, в то время как в Ленинградской области это число увеличилось на 47%. В обоих регионах общее количество удаленных рабочих мест выросло на 24%. Эти данные были опубликованы аналитиками HeadHunter совместно с сервисом "Яндекс.Недвижимость".

В пресс-релизе отмечается, что доля вакансий, упоминающих гибридные форматы работы, в Петербурге в 2023 году составляет 3 % (в 2021 году - 0,8%), а в Ленинградской области - 0,4% (было 0%). Доля вакансий с возможностью удаленной работы в Петербурге за 2023 год составляет 5,9% (в 2021 году было 6,2%), а в области - 6,4% (было 2,7%).

Согласно данным за прошлый год, самые высокие зарплаты в России получали сотрудники в сфере управления многопрофильными активами - в среднем 175 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что почти 60% петербургских предприятий прогнозируют рост дефицита кадров.

Фото: Piter.TV