Почти 20 ДТП произошло в Петербурге в понедельник из-за непогоды

Утром 27 апреля на дорогах Петербурга произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. По данным сервиса "Яндекс.Карты", основными причинами аварий стали гололедица и мокрый снег, которые накрыли город накануне, сообщает "МК Санкт-Петербург".

Около шести столкновений зафиксировано в центральных районах города. На севере Петербурга произошло еще семь аварий, а в южной части города обстановка была относительно спокойной: там отмечено три происшествия.

Синоптики ранее предупреждали о сложных погодных условиях, включая снежный накат, гололедицу и порывистый ветер до 17 м/с. В первой половине дня сохраняется риск налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

