Число должников среди налогоплательщиков Санкт-Петербурга снизилось на 10%

Власти Санкт-Петербурга продолжают работу по оптимизации налоговой системы.

В 2024 году количество налогоплательщиков-должников в Санкт-Петербурге сократилось на 10%. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Алексея Корабельникова. Всего за год в налоговую систему России от петербургских налогоплательщиков поступило 3,5 трлн рублей, что составляет 6% от общих доходов бюджетной системы страны.

По сравнению с 2023 годом, когда в бюджет было перечислено 2,85 трлн рублей (6,1% от общих поступлений), в 2024 году наблюдался значительный рост налоговых поступлений. Увеличение зафиксировано по всем группам налогов. Наибольший прирост отмечен по специальным налоговым режимам (+35,4%) и налогу на доходы физических лиц (+27,5%).

Эти результаты свидетельствуют об эффективности мер, направленных на улучшение налоговой дисциплины и контрольной работы в Санкт-Петербурге. Ускоренный возврат налогов и снижение числа должников способствуют укреплению экономики города и создают благоприятные условия для дальнейшего развития.

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