Число депортаций мигрантов из Петербурга возросло вдвое

По словам Кашиной, только за первые две недели октября в аэропорт Пулково было доставлено 420 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России и были привлечены к административной ответственности.

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Петербурге Кристина Кашина сообщила, что с начала 2024 года более 6,1 тысячи иностранных граждан были выдворены из города за пределы страны, как сообщает "Деловой Петербург". Для сравнения, в 2023 году судебные приставы отправили на родину 3,6 тысячи мигрантов.

По словам Кашиной, только за первые две недели октября в аэропорт Пулково было доставлено 420 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России и были привлечены к административной ответственности. В числе депортированных наибольшее количество составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Средние затраты ФССП по Петербургу на каждого выдворенного иностранца составляют около 27 тысяч рублей, причем эти расходы зависят от направления рейса. Сообщается, что мигрантам могут быть наложены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ранее отмечала, что количество прибывших специалистов в город и область за первое полугодие увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив более 400 тысяч мигрантов, из которых до 33% – граждане Узбекистана.