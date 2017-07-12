Стали известны показатели годовой инфляции в Петербурге и Ленобласти

Согласно документам суда, гарантированный объем перевалки КТТ на терминале в 2021 году составлял 6,7 миллионов тонн нефтепродуктов.

Компания "Топливные технологии" (КТТ) и ее владелец Александр Дорошенко подали иск против бывшего генерального директора КТТ Антона Жаркова и совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Елены Васильевой. Информация об этом содержится в базе данных арбитражных дел. Ранее суд отклонил аналогичный иск на сумму 38,9 миллиардов рублей. Конфликт между сторонами начался еще до подачи иска и был связан с управлением терминалом.

Новый иск был подан 7 августа, и на этот раз суд принял его к рассмотрению. Первое слушание по делу прошло 16 октября. В новом иске сумма требований уменьшена.

Как сообщают СМИ, в заявлении утверждается, что Антон Жарков способствовал расторжению крупного договора на перевалку грузов между КТТ и ПНТ, что привело к убыткам в размере 37,9 миллиардов рублей. Согласно документам суда, гарантированный объем перевалки КТТ на терминале в 2021 году составлял 6,7 миллионов тонн нефтепродуктов.

По словам представителя истца, Жарков перевел весь бизнес КТТ на компании, контролируемые им и его партнерами, включая Елену Васильеву и Елену Зубареву. Это произошло в марте 2023 года. Было переведено все оборудование, сотрудники и контракты.

Дорошенко предполагает, что это было сделано в интересах новой компании АО "ПНТ-Сервис", которая ведет аналогичную деятельность. Также истец утверждает, что бывший генеральный директор КТТ заключил невыгодную сделку по продаже половины доли в компании "Траст" (крупнейшем поставщике нефтепродуктов для КТТ) и похитил 50 беспроцентных векселей, что привело к списанию 500 миллионов рублей со счета КТТ.