Количество автомобильных брендов с единственным дилером возросло в Петербурге

Автоаналитик Денис Гаврилов обратил внимание на увеличение количества автомобильных марок в Петербурге, представленных единственным официальным дилером. Об этом информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

В течение прошедшего года число таких брендов выросло до восьми, тогда как в 2024 году их было всего пять. Среди указанных восьми производителей шесть принадлежат китайскому автопрому: BAIC, SWM, Oting, Haima, MG и Dongfeng.

Таким образом, на конец 2025 года общее количество официальных договоров с автосалонами в городе составляло 345 контрактов, заключенных с представителями 59 автомобильных брендов.

