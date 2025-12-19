В 2026 году в Петербурге не планируется расширение платной парковки

Всего на сегодняшний день в Петербурге функционируют 18 перехватывающих и 14 муниципальных парковок, обеспечивающие в сумме 3856 парковочных мест.

Расширение зон платной парковки в Петербурге в 2026 году не предусмотрено, проинформировал вице-губернатор Кириллов Поляков беседе с журналистами ТАСС.

Как пояснил чиновник, последнее такое изменение произошло 1 декабря 2025 года, когда дополнительно оборудовали 1154 парковочных места на 29 улицах города, в том числе 141 специально предназначенное для водителей с инвалидностью. По мнению Полякова, важнейшим направлением становится создание перехватывающих стоянок и многоэтажных паркингов. Основная цель таких мероприятий — регулирование автомобильных потоков, особенно в центре города, где велика концентрация личного автотранспорта.

Благодаря развитию перехватывающих парковок город создает комфортные условия для автомобилистов, выбирающих общественный транспорт, что помогает уменьшить дорожные заторы утром и вечером, добавил Поляков. Всего на сегодняшний день в Петербурге функционируют 18 перехватывающих и 14 муниципальных парковок, обеспечивающие в сумме 3856 парковочных мест. Платная зона включает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и территорию Крестовского острова. Режим работы парковок установлен ежедневно с 8:00 до 20:00.

