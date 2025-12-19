На обновление городского транспорта в Петербурге выделят более 32 млрд рублей

В ближайшие 3 года город пополнится дополнительными 373 единицами транспортных средств.

На обновление городского общественного транспорта в Петербурге будут выделены значительные средства – свыше 32 миллиардов рублей до конца 2028 года, сообщил журналистам ТАСС заместитель губернатора Кирилл Поляков.

Власти города на Неве активно обновляют автобусный парк, заменяя устаревшие модели троллейбусов, трамваев и метрополитеновских составов новыми транспортными средствами, и намерены продолжать движение в выбранном направлении, подчеркнул чиновник.

В ближайшие 3 года город пополнится дополнительными 373 единицами транспортных средств: среди них 34 новых экологически чистых электробуса, семь современных троллейбусов, двадцать шесть комфортных трамвайных вагонов и 306 вагонов метро нового поколения.

