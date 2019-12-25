Численность медицинского персонала в Петербурге значительно сократилась

По итогам 2024 года общее число медиков сократилось на тысячу человек.

Согласно данным Петростата, по итогам 2024 года в Петербурге отмечается значительное уменьшение количества врачей и среднего медицинского персонала. Депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь указал, что общее число медиков сократилось на тысячу человек: с 51,1 тыс. до 50,1 тыс. Среднего медицинского персонала стало меньше на 2,5 тыс., составив теперь 58,3 тыс. против прежних 60,8 тыс.

Парламентарий подчеркнул важность постоянного мониторинга ситуации с численностью медицинских работников разных уровней для своевременного выявления проблем.

Чтобы эффективно решить проблему нехватки кадров, предлагаются следующие меры:

— Введение системы погашения государством ипотечных платежей медицинским работникам, занятым в государственных лечебных учреждениях, сроком на 10–15 лет. Подобная инициатива послужила бы значимым мотиватором для молодых специалистов, желающих переехать в районы с дефицитом врачей.

— Интеграция частных клиник в систему обязательного медицинского страхования, создание расширенного страхового продукта "ОМС+" с возможностью дополнительной оплаты. Пациенты смогут пользоваться услугами коммерческих учреждений по полису ОМС, что повысит доступность качественной медицины и разгрузит государственные клиники.

— Использование механизмов аутсорсинга там, где ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов. Этот подход обеспечит быстрое закрытие вакансий и поддержание стабильного уровня обслуживания населения.

