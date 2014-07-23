Чиновника из администрации Колпинского района уличили в получении трех многомиллионных взяток

Замглавы администрации покровительствовал компании "Питер-Трейд".

Петербургские "экономические" полицейские изобличили в получении многомиллионной взятки чиновника администрации Колпинского района города. Как стало известно Piter.TV, речь идет о замглавы администрации 44-летнем Алексее Жукове.

Выяснилось, что в прошлом году Жуков получил от коммерческого директора ООО "Питер-Трейд" Верещагина взятку почти в 7,8 млн рублей. За денежный "подарок" чиновник должен был покровительствовать компании и способствовать беспрепятственному подписыванию актов выполненных работ по договорам с ЖКС. Согласно этим договорам, в Колпинском и Пушкинском районах должны выполняться работы по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворов.

Отмечается, что в 2018 году Жуков уже принимал от "Питер-Трейд" две взятки по тем же условиям, суммы "подарков" составили почти 14 млн рублей и 4,6 млн рублей. В отношении Жукова по всем установленным фактам возбудили уголовные дела, чиновника поместили под домашний арест, полиция ищет соучастников замглавы администрации.

Днем раньше директор филиала "Водоканала" незаконно собрал с подчиненных 5,8 млн рублей.

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