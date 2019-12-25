В Мурино задержан подросток, подозреваемый в стрельбе в 13-летнего школьника

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В Мурино задержали 14-летнего подростка по подозрению в травмировании 13-летнего школьника. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), сообщили в СУ СК России по Ленинградской области

По данным следствия, вечером 8 октября подозреваемый, находясь у дома №3 по улице Ветеранов в городе Сертолово беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел не менее 4 выстрелов, предположительно, из пневматического оружия в 13-летнего мальчика, причинив ему травмы на руках и ногах.

Подозреваемый задержан следственным органом в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Всеволожской городской прокуратурой также организована проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего.

Фото: СК России по Ленинградской области (архив)