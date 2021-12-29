Здание яхт-клуба и еще три объекта в Петербурге взяли под охрану

Решение выносит рабочая группа при КГИОП. В нее вошли представители нескольких профильных ведомств, Союза архитекторов, ведущих архитектурных вузов.

Рабочая группа при КГИОП включила в список выявленных объектов культурного наследия еще четыре объекта. Они были представлены петербургским Союзом архитекторов. Речь идет о монументе Героическим Защитникам Ленинграда на площади Победы, ТЮЗе им. Брянцева, здании яхт-клуба на Петровской косе, пятом корпусе ЛЭТИ.

Объекты являются памятниками советской архитектуры периода 1950-1980-х годов. Пресс-служба КГИОП поделилась их фотографиями.

Всего архитекторы предлагали сохранить 18 зданий. Среди них есть терминал Пулково. По нему будет проведено отдельное заседание, на которое пригласят специалистов, занимающихся развитием аэропорта. Работа будет продолжена.

Фото: КГИОП