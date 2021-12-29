КГИОП может взять 5 объектов под охраны из списка Союза архитекторов Петербурга

Вероятно, среди них будет первый терминал Пулково.

Союз архитекторов Петербурга предложил взять под охрану 18 зданий, построенных в позднесоветский период. В КГИОП планируют принять положительное решение относительно пяти, узнал "Деловой Петербург".

Речь идет о зданиях, построенных в 1950-1970 годы. В списке есть, например, Ленинградский дворец молодёжи, БКЗ "Октябрьский", Ленинградский дворец молодежи, Телецентр на ул. Чапыгина. В пятерку могут войти терминал Пулково и яхт-клуб на Петровской косе.

Отметим, что судьба некоторых объектов уже предрешена. Так, например, Ленинградской дворец молодежи на улице Профессора Попова будут сносить. Там появится жилой комплекс премиум-класса. Горожане обеспокоились судьбой Зимнего сада. Piter.TV рассказывал, что будет с растениями.

Фото: citywalls.ru