Смольный хочет купить яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе за 310 млн рублей

Планируется модернизация и развитие территории.

Комитет по физической культуре предложил председателю Ленинградской Федерации профсоюзов Владимиру Дербину продать яхт-клуб на Петровской косе. За выкуп территории в Смольном предложили 310 млн рублей. Об этом сообщает mr-7.ru.

Яхт-клуб уже лишен возможности выхода к воде. Сейчас это право имеет Школа высшего спортивного мастерства, которая принадлежит городу. В Смольном хотят купить яхт-клуб, чтобы расширить территорию. Планируется ее модернизация и развитие.

Сейчас яхт-клуб профсоюзов располагает несколькими объектами недвижимости. На Петровской косе находится главное здание яхт-клуба, холодный эллинг с детской парусной школой, теплый эллинг возле Рабочей гавани, синий ангар рядом с теплым эллингом и насосная канализация.

Ранее директор Музея Достоевского рассказала о планах по расширению учреждения.

Фото: Instagram / centryachtclub