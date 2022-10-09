Петербург вошел в список лидеров по количеству черновиков заявлений в первый класс "Госуслугах"

Примерно 120 тысяч черновиков содержат информацию о наличии у детей льгот.

На портале "Госуслуги" уже создано более 300 тысяч черновиков заявлений для поступления в первый класс, сообщает Минцифры РФ. Это свидетельствует о том, что около каждого пятого будущего школьника в стране планирует подавать документы онлайн. Создание черновика позволит родителям оперативно отправить заявление сразу после начала приемной кампании, повысив вероятность успешного зачисления ребенка в желаемую школу.

Примерно 120 тысяч черновиков содержат информацию о наличии у детей льгот. Чаще всего (65% случаев) льготы связаны с тем, что в той же школе уже учится брат или сестра ребенка. В этом году процесс подачи заявлений для льготников может быть автоматизирован с согласия родителей в момент запуска приемной кампании.

Больше всего черновиков заявлений было создано в следующих регионах:

– Свердловская область;

– Санкт-Петербург;

– Ханты-Мансийский автономный округ;

– Самарская область;

– Челябинская область.

Жители Москвы и Подмосковья используют для подачи заявлений региональные порталы.

Уже началось оформление заявлений в первых классах в 400 школах семи регионов. В остальных школах прием документов стартует не позже 1 апреля. Заявления от детей, живущих на территориях, закрепленных за школами, а также от льготных категорий граждан принимаются до 30 июня.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов.

Фото: Telegram / Минцифры России