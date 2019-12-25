"Чернышевскую" ввели в строй после реконструкции

Основной задачей реконструкции было увеличение пропускной способности станции метро.

Станция метро "Чернышевская" введена в строй после реконструкции. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 10 июля СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", сообщил портал "Строительный Петербург".

Основной задачей реконструкции было увеличение пропускной способности станции метро "Чернышевская". Для этого вместо трех эскалаторов устаревшей модели смонтированы четыре новых узкобалюстрадных эскалатора, которые изготовлены в Петербурге. А вместо 11 турникетов установлено 17. Теперь "Чернышевская" сможет принимать на 6,5 тысяч пассажиров в сутки больше.

Специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" обновили все системы жизнеобеспечения станции. В ближайшее время станцию откроют для пассажиров.

Также накануне Ростехнадзор одобрил результаты реконструкции станции метро "Чернышевская".

Фото: портал "Строительный Петербург"