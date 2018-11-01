Банда московских "черных риелторов" закапывала свои жертвы живьем

Следком опубликовал оперативное видео, в котором преступники рассказывают как лишали жизни людей.

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 5 лиц, подозреваемых в организации ОПГ и участия в нем. Всего по делу привлечено 16 лиц, 8 мужчин и 8 женщин, жителей Московской и Тверской областей.

На данный момент следствием установлено, что в 2012-2016 годах житель Тверской области организовал преступное сообщество для личного обогащения. Злоумышленник подыскал соратников среди своего окружения, распределив между ними преступные роли, самолично участвовал в них и распределял преступные доходы.

Жертвами ОПГ становились, как правило, пожилые пьющие одинокие люди, владельцы квартир в Москве.

В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организации на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей, с особой жестокостью и цинизмом совершая особо тяжкие преступления против личности и собственности. СУ СК РФ

Всего бандой совершено 9 жестоких убийств, а также 5 эпизодов мошенничества в особо крупных размерах. Участники ОПГ обманным путем лишали граждан права на жилье, а затем убивали их. Причем убийства совершались с особой жестокостью. Некоторые жертвы были расстреляны, некоторые удушены, другие утоплены, а некоторых закопали живьем. После чего тщательно скрывали следы своих преступлений. За годы преступной деятельности сообщества сумма похищенного имущества составила 28 миллионов рублей.

В настоящее время все участники ОПГ задержаны, в их отношении избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV публиковал видео нападения на главу аппарата префектуры СЗАО в Москве.

Видео: СУ СК РФ