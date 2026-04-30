Бронзовый призер Паралимпиады Дарья Адонина рассказала о своей любви к бочча

По её словам, бочча — это прежде всего тактическая игра, которую часто сравнивают с "шахматами на поле".

Бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио, чемпионка России и победительница многих международных и всероссийских турниров по бочча Дарья Адонина в интервью "Петербургскому дневнику" рассказала о своей любви к этому виду спорта.

Дарья поделилась, что познакомилась с бочча в школе, где тренер Ирина Бакуленко вела соответствующий кружок. Именно она предложила Дарье попробовать свои силы, и спортсменка сразу увлеклась игрой. Она объяснила, что главная цель в бочча — расположить свои мячи как можно ближе к белому мячу, называемому джек-болом.

Отвечая на вопрос о необходимых для игрока качествах, Адонина отметила важность глазомера и умения рассчитывать силу броска. По её словам, бочча — это прежде всего тактическая игра, которую часто сравнивают с "шахматами на поле".

Спортсменка также рассказала о высокой конкуренции в бочча, где часто приходится определять победителя с минимальной разницей. Она подтвердила, что судьи используют различные методы для точности, включая специальные щупы и даже фонарики, а иногда расстояние между мячами измеряют, протискивая между ними тонкий лист бумаги.

Дарья объяснила, что в игре можно не только стремиться к победе, но и мешать сопернику. Иногда выгодно выбить его мячи из очковой зоны, а иногда — расположить свои так, чтобы создать помехи. По её словам, ситуация на поле постоянно меняется, и важно делать правильный выбор.

Она также рассказала о временных рамках в её категории: на шесть бросков даётся четыре минуты. Время останавливается после выполнения бросков одной из сторон. Перед своим ходом игрок может на коляске объехать площадку, чтобы оценить ситуацию. Во время выполнения броска соперникам запрещено двигаться и создавать шум.

Адонина призналась, что выступать на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году в нейтральном статусе было непросто. Она понимает тех, кто считает необходимым выступать под флагом и гимном своей страны. Однако она убеждена, что если есть возможность участвовать, её нужно использовать. Сейчас российские спортсмены не допускаются к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации бочча, что сильно ограничивает их возможности.

Дарья подтвердила, что эта изоляция негативно сказывается на мотивации. По её словам, сейчас они "варятся в собственном соку". Несмотря на развитие бочча в России и его появление в новых регионах, спортсменам остро не хватает международного опыта.

В завершение беседы Дарья рассказала, что именно даёт ей игра. По её словам, бочча дарит ощущение свободы и возможность влиять на ситуацию, что приносит творческое удовлетворение. Она призналась, что часто принимает решения спонтанно, действует нестандартно и получает огромное удовольствие от динамичной игры с резкой сменой событий.

Помимо спорта, Дарья увлечена футболом и волейболом. Она является преданной болельщицей петербургского "Зенита", посещает матчи как футбольной, так и волейбольной команд и коллекционирует мячи с автографами игроков. Она также похвалила условия на "Газпром Арене", где есть специальные места для колясочников с отличным обзором поля.

