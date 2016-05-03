Кубок России по танцам на колясках собрал в Петербурге 150 спортсменов

В Петербурге с 17 по 19 апреля в конгресс-холле "Московский" прошёл Кубок России по танцам на колясках. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из 17 регионов страны. По итогам турнира утверждён состав национальной сборной, сообщил губернатор Александр Беглов.

Программа включала сольные выступления, пары комби и дуэты, а также ансамбли. Впервые в неё вошли новые дисциплины для юниоров и детей в произвольной и европейской программах. Всего было разыграно 18 дисциплин из всероссийского реестра и ещё 18 – развивающихся. Вход для зрителей сделали свободным.

Губернатор напомнил, что первый в стране клуб "Танец на колёсах" основали в Петербурге в 1997 году. Сейчас завершено проектирование спорткомплекса в Приморском районе, в этом году начнётся стройка. Таким образом, Петербург остаётся центром развития танцев на колясках в России. Турнир дал возможность спортсменам побороться за место в сборной и продемонстрировать своё мастерство.

Фото: Смольный